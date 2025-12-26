- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
367 (76.29%)
Negociações com perda:
114 (23.70%)
Melhor negociação:
927.45 USD
Pior negociação:
-1 374.37 USD
Lucro bruto:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Perda bruta:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (307.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 595.89 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.62%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
2.73
Negociações longas:
479 (99.58%)
Negociações curtas:
2 (0.42%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
9.80 USD
Lucro médio:
28.33 USD
Perda média:
-49.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-183.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 381.07 USD (2)
Crescimento mensal:
-16.13%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.67 USD
Máximo:
1 727.03 USD (20.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.13% (1 727.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.51% (704.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NDXUSD
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NDXUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NDXUSD
|1.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +927.45 USD
Pior negociação: -1 374 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +307.59 USD
Máxima perda consecutiva: -183.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NomoTrade-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
214%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
37
94%
481
76%
100%
1.82
9.80
USD
USD
16%
1:100