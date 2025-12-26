SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / JAMM Nasdaq Portfolio
Oleksii Zadorozhnii

JAMM Nasdaq Portfolio

Oleksii Zadorozhnii
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 214%
NomoTrade-Trade
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
367 (76.29%)
Negociações com perda:
114 (23.70%)
Melhor negociação:
927.45 USD
Pior negociação:
-1 374.37 USD
Lucro bruto:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Perda bruta:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (307.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 595.89 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.62%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
2.73
Negociações longas:
479 (99.58%)
Negociações curtas:
2 (0.42%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
9.80 USD
Lucro médio:
28.33 USD
Perda média:
-49.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-183.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 381.07 USD (2)
Crescimento mensal:
-16.13%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.67 USD
Máximo:
1 727.03 USD (20.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.13% (1 727.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.51% (704.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDXUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDXUSD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDXUSD 1.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +927.45 USD
Pior negociação: -1 374 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +307.59 USD
Máxima perda consecutiva: -183.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NomoTrade-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
JAMM Nasdaq Portfolio
50 USD por mês
214%
0
0
USD
9.4K
USD
37
94%
481
76%
100%
1.82
9.80
USD
16%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.