Oleksii Zadorozhnii

JAMM Nasdaq Portfolio

Oleksii Zadorozhnii
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 214%
NomoTrade-Trade
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
481
Gewinntrades:
367 (76.29%)
Verlusttrades:
114 (23.70%)
Bester Trade:
927.45 USD
Schlechtester Trade:
-1 374.37 USD
Bruttoprofit:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Bruttoverlust:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (307.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 595.89 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.62%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2.73
Long-Positionen:
479 (99.58%)
Short-Positionen:
2 (0.42%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
9.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-183.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 381.07 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-16.13%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.67 USD
Maximaler:
1 727.03 USD (20.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.13% (1 727.03 USD)
Kapital:
7.51% (704.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDXUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDXUSD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDXUSD 1.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +927.45 USD
Schlechtester Trade: -1 374 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +307.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -183.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NomoTrade-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
