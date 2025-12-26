- 자본
- 축소
트레이드:
494
이익 거래:
374 (75.70%)
손실 거래:
120 (24.29%)
최고의 거래:
927.45 USD
최악의 거래:
-1 374.37 USD
총 수익:
10 438.12 USD (3 164 775 pips)
총 손실:
-6 018.84 USD (1 932 137 pips)
연속 최대 이익:
13 (307.59 USD)
연속 최대 이익:
1 595.89 USD (10)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.51%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
485 (98.18%)
숏(주식차입매도):
9 (1.82%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
8.95 USD
평균 이익:
27.91 USD
평균 손실:
-50.16 USD
연속 최대 손실:
4 (-183.02 USD)
연속 최대 손실:
-1 381.07 USD (2)
월별 성장률:
-13.44%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.67 USD
최대한의:
2 044.66 USD (24.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.96% (2 044.66 USD)
자본금별:
18.12% (1 680.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDXUSD
|494
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDXUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDXUSD
|1.2M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +927.45 USD
최악의 거래: -1 374 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +307.59 USD
연속 최대 손실: -183.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NomoTrade-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
204%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
40
93%
494
75%
100%
1.73
8.95
USD
USD
19%
1:100