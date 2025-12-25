SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Breakout Pending Order Trading System
Zhu Peng Ding

Breakout Pending Order Trading System

Zhu Peng Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 150%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
67 (64.42%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (35.58%)
En iyi işlem:
316.05 USD
En kötü işlem:
-157.96 USD
Brüt kâr:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Brüt zarar:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (483.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.66 USD (11)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.34%
Maks. mevduat yükü:
59.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
60 (57.69%)
Satış işlemleri:
44 (42.31%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
9.64 USD
Ortalama kâr:
45.79 USD
Ortalama zarar:
-55.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-413.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-413.21 USD (4)
Aylık büyüme:
144.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.16 USD
Maksimum:
413.21 USD (19.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.37% (413.21 USD)
Varlığa göre:
5.37% (45.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 71
BTCUST 19
GBPUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 941
BTCUST -71
GBPUSD 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.9K
BTCUST -516
GBPUSD 511
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +316.05 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +483.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -413.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Breakout Pending Order Trading System
Ayda 40 USD
150%
0
0
USD
1K
USD
6
100%
104
64%
0%
1.48
9.64
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.