Zhu Peng Ding

Breakout Pending Order Trading System

Zhu Peng Ding
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 150%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
67 (64.42%)
Убыточных трейдов:
37 (35.58%)
Лучший трейд:
316.05 USD
Худший трейд:
-157.96 USD
Общая прибыль:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Общий убыток:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (483.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.66 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
59.13%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.43
Длинных трейдов:
60 (57.69%)
Коротких трейдов:
44 (42.31%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
9.64 USD
Средняя прибыль:
45.79 USD
Средний убыток:
-55.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-413.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.21 USD (4)
Прирост в месяц:
144.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
144.16 USD
Максимальная:
413.21 USD (19.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.37% (413.21 USD)
По эквити:
5.37% (45.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 71
BTCUST 19
GBPUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 941
BTCUST -71
GBPUSD 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.9K
BTCUST -516
GBPUSD 511
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +316.05 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +483.66 USD
Макс. убыток в серии: -413.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
