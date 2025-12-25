- Прирост
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
67 (64.42%)
Убыточных трейдов:
37 (35.58%)
Лучший трейд:
316.05 USD
Худший трейд:
-157.96 USD
Общая прибыль:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Общий убыток:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (483.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.66 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
59.13%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.43
Длинных трейдов:
60 (57.69%)
Коротких трейдов:
44 (42.31%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
9.64 USD
Средняя прибыль:
45.79 USD
Средний убыток:
-55.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-413.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.21 USD (4)
Прирост в месяц:
144.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
144.16 USD
Максимальная:
413.21 USD (19.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.37% (413.21 USD)
По эквити:
5.37% (45.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|BTCUST
|19
|GBPUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|941
|BTCUST
|-71
|GBPUSD
|133
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.9K
|BTCUST
|-516
|GBPUSD
|511
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +316.05 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +483.66 USD
Макс. убыток в серии: -413.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
