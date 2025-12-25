SeñalesSecciones
Zhu Peng Ding

Breakout Pending Order Trading System

Zhu Peng Ding
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 150%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
104
Transacciones Rentables:
67 (64.42%)
Transacciones Irrentables:
37 (35.58%)
Mejor transacción:
316.05 USD
Peor transacción:
-157.96 USD
Beneficio Bruto:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (483.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
483.66 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.34%
Carga máxima del depósito:
59.13%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
2.43
Transacciones Largas:
60 (57.69%)
Transacciones Cortas:
44 (42.31%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
9.64 USD
Beneficio medio:
45.79 USD
Pérdidas medias:
-55.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-413.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-413.21 USD (4)
Crecimiento al mes:
144.58%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.16 USD
Máxima:
413.21 USD (19.69%)
Reducción relativa:
De balance:
36.37% (413.21 USD)
De fondos:
5.37% (45.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 71
BTCUST 19
GBPUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 941
BTCUST -71
GBPUSD 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.9K
BTCUST -516
GBPUSD 511
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +316.05 USD
Peor transacción: -158 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +483.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -413.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DPrimeVU-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
