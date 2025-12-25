SinaisSeções
Zhu Peng Ding

Breakout Pending Order Trading System

Zhu Peng Ding
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 150%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
67 (64.42%)
Negociações com perda:
37 (35.58%)
Melhor negociação:
316.05 USD
Pior negociação:
-157.96 USD
Lucro bruto:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Perda bruta:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (483.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
483.66 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.34%
Depósito máximo carregado:
59.13%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
2.43
Negociações longas:
60 (57.69%)
Negociações curtas:
44 (42.31%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
9.64 USD
Lucro médio:
45.79 USD
Perda média:
-55.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-413.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-413.21 USD (4)
Crescimento mensal:
144.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.16 USD
Máximo:
413.21 USD (19.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.37% (413.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.37% (45.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 71
BTCUST 19
GBPUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 941
BTCUST -71
GBPUSD 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.9K
BTCUST -516
GBPUSD 511
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +316.05 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +483.66 USD
Máxima perda consecutiva: -413.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
