Negociações:
104
Negociações com lucro:
67 (64.42%)
Negociações com perda:
37 (35.58%)
Melhor negociação:
316.05 USD
Pior negociação:
-157.96 USD
Lucro bruto:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Perda bruta:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (483.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
483.66 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.34%
Depósito máximo carregado:
59.13%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
2.43
Negociações longas:
60 (57.69%)
Negociações curtas:
44 (42.31%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
9.64 USD
Lucro médio:
45.79 USD
Perda média:
-55.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-413.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-413.21 USD (4)
Crescimento mensal:
144.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.16 USD
Máximo:
413.21 USD (19.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.37% (413.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.37% (45.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|BTCUST
|19
|GBPUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|941
|BTCUST
|-71
|GBPUSD
|133
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.9K
|BTCUST
|-516
|GBPUSD
|511
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
