Segnali / MetaTrader 4 / Breakout Pending Order Trading System
Zhu Peng Ding

Breakout Pending Order Trading System

Zhu Peng Ding
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 150%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
67 (64.42%)
Loss Trade:
37 (35.58%)
Best Trade:
316.05 USD
Worst Trade:
-157.96 USD
Profitto lordo:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Perdita lorda:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (483.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.66 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.34%
Massimo carico di deposito:
59.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
60 (57.69%)
Short Trade:
44 (42.31%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
9.64 USD
Profitto medio:
45.79 USD
Perdita media:
-55.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-413.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.21 USD (4)
Crescita mensile:
144.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.16 USD
Massimale:
413.21 USD (19.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.37% (413.21 USD)
Per equità:
5.37% (45.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
BTCUST 19
GBPUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 941
BTCUST -71
GBPUSD 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.9K
BTCUST -516
GBPUSD 511
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +316.05 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +483.66 USD
Massima perdita consecutiva: -413.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
