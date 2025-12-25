- 자본
- 축소
트레이드:
137
이익 거래:
90 (65.69%)
손실 거래:
47 (34.31%)
최고의 거래:
316.05 USD
최악의 거래:
-259.44 USD
총 수익:
5 082.14 USD (89 811 pips)
총 손실:
-3 059.11 USD (78 513 pips)
연속 최대 이익:
11 (483.66 USD)
연속 최대 이익:
601.20 USD (8)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
2.40%
최대 입금량:
59.13%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
4.58
롱(주식매수):
87 (63.50%)
숏(주식차입매도):
50 (36.50%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
14.77 USD
평균 이익:
56.47 USD
평균 손실:
-65.09 USD
연속 최대 손실:
4 (-413.21 USD)
연속 최대 손실:
-441.48 USD (2)
월별 성장률:
272.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
144.16 USD
최대한의:
441.48 USD (15.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.37% (413.21 USD)
자본금별:
9.34% (160.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|BTCUST
|22
|GBPUSD
|15
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUST
|-53
|GBPUSD
|152
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUST
|9K
|GBPUSD
|560
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +316.05 USD
최악의 거래: -259 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +483.66 USD
연속 최대 손실: -413.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
400%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
100%
137
65%
2%
1.66
14.77
USD
USD
36%
1:500