トレード:
104
利益トレード:
67 (64.42%)
損失トレード:
37 (35.58%)
ベストトレード:
316.05 USD
最悪のトレード:
-157.96 USD
総利益:
3 068.02 USD (71 036 pips)
総損失:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
最大連続の勝ち:
11 (483.66 USD)
最大連続利益:
483.66 USD (11)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.34%
最大入金額:
59.13%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
2.43
長いトレード:
60 (57.69%)
短いトレード:
44 (42.31%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
9.64 USD
平均利益:
45.79 USD
平均損失:
-55.83 USD
最大連続の負け:
4 (-413.21 USD)
最大連続損失:
-413.21 USD (4)
月間成長:
144.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
144.16 USD
最大の:
413.21 USD (19.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.37% (413.21 USD)
エクイティによる:
5.37% (45.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|BTCUST
|19
|GBPUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|941
|BTCUST
|-71
|GBPUSD
|133
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.9K
|BTCUST
|-516
|GBPUSD
|511
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +316.05 USD
最悪のトレード: -158 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +483.66 USD
最大連続損失: -413.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
150%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
100%
104
64%
0%
1.48
9.64
USD
USD
36%
1:500