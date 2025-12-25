SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Breakout Pending Order Trading System
Zhu Peng Ding

Breakout Pending Order Trading System

Zhu Peng Ding
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 150%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
67 (64.42%)
Verlusttrades:
37 (35.58%)
Bester Trade:
316.05 USD
Schlechtester Trade:
-157.96 USD
Bruttoprofit:
3 068.02 USD (71 036 pips)
Bruttoverlust:
-2 065.57 USD (74 843 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (483.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
483.66 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
0.34%
Max deposit load:
59.13%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
60 (57.69%)
Short-Positionen:
44 (42.31%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
9.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
45.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-413.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-413.21 USD (4)
Wachstum pro Monat :
144.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.16 USD
Maximaler:
413.21 USD (19.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.37% (413.21 USD)
Kapital:
5.37% (45.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 71
BTCUST 19
GBPUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 941
BTCUST -71
GBPUSD 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
BTCUST -516
GBPUSD 511
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +316.05 USD
Schlechtester Trade: -158 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +483.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -413.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Breakout Pending Order Trading System
40 USD pro Monat
150%
0
0
USD
1K
USD
6
100%
104
64%
0%
1.48
9.64
USD
36%
1:500
Kopieren

