Kevin Ardianto

Wisandha Trading Capital

Kevin Ardianto
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 108%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
64 (79.01%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (20.99%)
En iyi işlem:
225.33 USD
En kötü işlem:
-49.72 USD
Brüt kâr:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Brüt zarar:
-187.54 USD (10 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (992.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
992.91 USD (11)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.13%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
71.91
Alış işlemleri:
74 (91.36%)
Satış işlemleri:
7 (8.64%)
Kâr faktörü:
21.62
Beklenen getiri:
47.73 USD
Ortalama kâr:
63.34 USD
Ortalama zarar:
-11.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-53.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.77 USD (2)
Aylık büyüme:
73.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.77 USD (0.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.76% (49.72 USD)
Varlığa göre:
58.14% (4 330.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.33 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +992.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
İnceleme yok
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
