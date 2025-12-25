- 자본
- 축소
트레이드:
114
이익 거래:
92 (80.70%)
손실 거래:
22 (19.30%)
최고의 거래:
307.04 USD
최악의 거래:
-105.28 USD
총 수익:
5 847.46 USD (661 173 pips)
총 손실:
-312.63 USD (14 722 pips)
연속 최대 이익:
11 (992.91 USD)
연속 최대 이익:
992.91 USD (11)
샤프 비율:
0.72
거래 활동:
93.95%
최대 입금량:
13.82%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
52.57
롱(주식매수):
104 (91.23%)
숏(주식차입매도):
10 (8.77%)
수익 요인:
18.70
기대수익:
48.55 USD
평균 이익:
63.56 USD
평균 손실:
-14.21 USD
연속 최대 손실:
2 (-53.77 USD)
연속 최대 손실:
-105.28 USD (1)
월별 성장률:
48.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.28 USD (1.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.11% (105.28 USD)
자본금별:
72.35% (5 388.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|5.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|182K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +307.04 USD
최악의 거래: -105 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +992.91 USD
연속 최대 손실: -53.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다.
This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
150%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
9
0%
114
80%
94%
18.70
48.55
USD
USD
72%
1:500