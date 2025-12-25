SegnaliSezioni
Kevin Ardianto

Wisandha Trading Capital

Kevin Ardianto
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 108%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
64 (79.01%)
Loss Trade:
17 (20.99%)
Best Trade:
225.33 USD
Worst Trade:
-49.72 USD
Profitto lordo:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Perdita lorda:
-187.54 USD (10 844 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (992.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
992.91 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
71.91
Long Trade:
74 (91.36%)
Short Trade:
7 (8.64%)
Fattore di profitto:
21.62
Profitto previsto:
47.73 USD
Profitto medio:
63.34 USD
Perdita media:
-11.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-53.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.77 USD (2)
Crescita mensile:
73.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.77 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (49.72 USD)
Per equità:
58.14% (4 330.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +225.33 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +992.91 USD
Massima perdita consecutiva: -53.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
