- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
64 (79.01%)
Loss Trade:
17 (20.99%)
Best Trade:
225.33 USD
Worst Trade:
-49.72 USD
Profitto lordo:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Perdita lorda:
-187.54 USD (10 844 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (992.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
992.91 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
71.91
Long Trade:
74 (91.36%)
Short Trade:
7 (8.64%)
Fattore di profitto:
21.62
Profitto previsto:
47.73 USD
Profitto medio:
63.34 USD
Perdita media:
-11.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-53.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.77 USD (2)
Crescita mensile:
73.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.77 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (49.72 USD)
Per equità:
58.14% (4 330.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +225.33 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +992.91 USD
Massima perdita consecutiva: -53.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
Non ci sono recensioni