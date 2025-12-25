SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Wisandha Trading Capital
Kevin Ardianto

Wisandha Trading Capital

Kevin Ardianto
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 108%
XMGlobal-MT5 12
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
64 (79.01%)
Transacciones Irrentables:
17 (20.99%)
Mejor transacción:
225.33 USD
Peor transacción:
-49.72 USD
Beneficio Bruto:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-187.54 USD (10 844 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (992.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
992.91 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.78
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.13%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
71.91
Transacciones Largas:
74 (91.36%)
Transacciones Cortas:
7 (8.64%)
Factor de Beneficio:
21.62
Beneficio Esperado:
47.73 USD
Beneficio medio:
63.34 USD
Pérdidas medias:
-11.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-53.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.77 USD (2)
Crecimiento al mes:
73.31%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
53.77 USD (0.72%)
Reducción relativa:
De balance:
0.76% (49.72 USD)
De fondos:
58.14% (4 330.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +225.33 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +992.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
No hay comentarios
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada