Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
64 (79.01%)
Transacciones Irrentables:
17 (20.99%)
Mejor transacción:
225.33 USD
Peor transacción:
-49.72 USD
Beneficio Bruto:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-187.54 USD (10 844 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (992.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
992.91 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.78
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.13%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
71.91
Transacciones Largas:
74 (91.36%)
Transacciones Cortas:
7 (8.64%)
Factor de Beneficio:
21.62
Beneficio Esperado:
47.73 USD
Beneficio medio:
63.34 USD
Pérdidas medias:
-11.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-53.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.77 USD (2)
Crecimiento al mes:
73.31%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
53.77 USD (0.72%)
Reducción relativa:
De balance:
0.76% (49.72 USD)
De fondos:
58.14% (4 330.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +225.33 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +992.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
