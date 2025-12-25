- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
64 (79.01%)
Убыточных трейдов:
17 (20.99%)
Лучший трейд:
225.33 USD
Худший трейд:
-49.72 USD
Общая прибыль:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Общий убыток:
-187.54 USD (10 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (992.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
992.91 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.13%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
71.91
Длинных трейдов:
74 (91.36%)
Коротких трейдов:
7 (8.64%)
Профит фактор:
21.62
Мат. ожидание:
47.73 USD
Средняя прибыль:
63.34 USD
Средний убыток:
-11.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-53.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.77 USD (2)
Прирост в месяц:
73.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
53.77 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (49.72 USD)
По эквити:
58.14% (4 330.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +225.33 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +992.91 USD
Макс. убыток в серии: -53.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
Нет отзывов