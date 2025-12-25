СигналыРазделы
Kevin Ardianto

Wisandha Trading Capital

Kevin Ardianto
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 108%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
64 (79.01%)
Убыточных трейдов:
17 (20.99%)
Лучший трейд:
225.33 USD
Худший трейд:
-49.72 USD
Общая прибыль:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Общий убыток:
-187.54 USD (10 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (992.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
992.91 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.13%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
71.91
Длинных трейдов:
74 (91.36%)
Коротких трейдов:
7 (8.64%)
Профит фактор:
21.62
Мат. ожидание:
47.73 USD
Средняя прибыль:
63.34 USD
Средний убыток:
-11.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-53.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.77 USD (2)
Прирост в месяц:
73.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
53.77 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (49.72 USD)
По эквити:
58.14% (4 330.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +225.33 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +992.91 USD
Макс. убыток в серии: -53.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
