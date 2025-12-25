- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
81
盈利交易:
64 (79.01%)
亏损交易:
17 (20.99%)
最好交易:
225.33 USD
最差交易:
-49.72 USD
毛利:
4 054.00 USD (143 679 pips)
毛利亏损:
-187.54 USD (10 844 pips)
最大连续赢利:
11 (992.91 USD)
最大连续盈利:
992.91 USD (11)
夏普比率:
0.78
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.13%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
22 小时
采收率:
71.91
长期交易:
74 (91.36%)
短期交易:
7 (8.64%)
利润因子:
21.62
预期回报:
47.73 USD
平均利润:
63.34 USD
平均损失:
-11.03 USD
最大连续失误:
2 (-53.77 USD)
最大连续亏损:
-53.77 USD (2)
每月增长:
73.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
53.77 USD (0.72%)
相对跌幅:
结余:
0.76% (49.72 USD)
净值:
58.14% (4 330.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +225.33 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +992.91 USD
最大连续亏损: -53.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
没有评论