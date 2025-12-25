- 成長
トレード:
78
利益トレード:
63 (80.76%)
損失トレード:
15 (19.23%)
ベストトレード:
225.33 USD
最悪のトレード:
-49.72 USD
総利益:
4 034.84 USD (141 763 pips)
総損失:
-133.77 USD (5 467 pips)
最大連続の勝ち:
11 (992.91 USD)
最大連続利益:
992.91 USD (11)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
78.46
長いトレード:
74 (94.87%)
短いトレード:
4 (5.13%)
プロフィットファクター:
30.16
期待されたペイオフ:
50.01 USD
平均利益:
64.05 USD
平均損失:
-8.92 USD
最大連続の負け:
2 (-2.52 USD)
最大連続損失:
-49.72 USD (1)
月間成長:
74.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
49.72 USD (0.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.76% (49.72 USD)
エクイティによる:
4.11% (307.18 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
