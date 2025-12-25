SignaleKategorien
Kevin Ardianto

Wisandha Trading Capital

Kevin Ardianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 108%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
64 (79.01%)
Verlusttrades:
17 (20.99%)
Bester Trade:
225.33 USD
Schlechtester Trade:
-49.72 USD
Bruttoprofit:
4 054.00 USD (143 679 pips)
Bruttoverlust:
-187.54 USD (10 844 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (992.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
992.91 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.72%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
71.91
Long-Positionen:
74 (91.36%)
Short-Positionen:
7 (8.64%)
Profit-Faktor:
21.62
Mathematische Gewinnerwartung:
47.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
63.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-53.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.77 USD (2)
Wachstum pro Monat :
73.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
53.77 USD (0.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.76% (49.72 USD)
Kapital:
12.37% (921.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +225.33 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +992.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

This signal is built on a rules-based strategy focused on risk control and consistency, not gambling or overtrading. Every trade is taken with a clear setup, defined risk, and realistic expectations.
Keine Bewertungen
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
