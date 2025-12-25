- Büyüme
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
471 (65.69%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (34.31%)
En iyi işlem:
20.59 EUR
En kötü işlem:
-88.43 EUR
Brüt kâr:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Brüt zarar:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (91.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
92.50 EUR (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.60%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
378 (52.72%)
Satış işlemleri:
339 (47.28%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.36 EUR
Ortalama kâr:
2.58 EUR
Ortalama zarar:
-5.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-6.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-266.53 EUR (7)
Aylık büyüme:
-43.16%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
328.17 EUR
Maksimum:
564.43 EUR (92.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.19% (564.43 EUR)
Varlığa göre:
3.19% (24.36 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|15
|EURJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURAUD
|7
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-254
|BTCUSD
|52
|CHFJPY
|-57
|EURJPY
|-19
|CADJPY
|7
|EURAUD
|45
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-4
|EURNZD
|8
|GBPAUD
|-19
|GBPNZD
|-11
|GBPJPY
|-7
|EURUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-27K
|BTCUSD
|278K
|CHFJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-663
|CADJPY
|1.1K
|EURAUD
|3.8K
|AUDJPY
|-752
|NZDJPY
|-518
|EURNZD
|1.7K
|GBPAUD
|-2K
|GBPNZD
|-1.1K
|GBPJPY
|-517
|EURUSD
|-30
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.59 EUR
En kötü işlem: -88 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +91.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.26 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
