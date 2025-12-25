SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MARVR1000
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
471 (65.69%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (34.31%)
En iyi işlem:
20.59 EUR
En kötü işlem:
-88.43 EUR
Brüt kâr:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Brüt zarar:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (91.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
92.50 EUR (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.60%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
378 (52.72%)
Satış işlemleri:
339 (47.28%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.36 EUR
Ortalama kâr:
2.58 EUR
Ortalama zarar:
-5.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-6.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-266.53 EUR (7)
Aylık büyüme:
-43.16%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
328.17 EUR
Maksimum:
564.43 EUR (92.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.19% (564.43 EUR)
Varlığa göre:
3.19% (24.36 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 26
CHFJPY 15
EURJPY 10
CADJPY 9
EURAUD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -254
BTCUSD 52
CHFJPY -57
EURJPY -19
CADJPY 7
EURAUD 45
AUDJPY -5
NZDJPY -4
EURNZD 8
GBPAUD -19
GBPNZD -11
GBPJPY -7
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -27K
BTCUSD 278K
CHFJPY -1.7K
EURJPY -663
CADJPY 1.1K
EURAUD 3.8K
AUDJPY -752
NZDJPY -518
EURNZD 1.7K
GBPAUD -2K
GBPNZD -1.1K
GBPJPY -517
EURUSD -30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.59 EUR
En kötü işlem: -88 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +91.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MARVR1000
Ayda 30 USD
-43%
0
0
USD
773
EUR
4
73%
717
65%
100%
0.82
-0.36
EUR
70%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.