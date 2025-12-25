СигналыРазделы
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -43%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
717
Прибыльных трейдов:
471 (65.69%)
Убыточных трейдов:
246 (34.31%)
Лучший трейд:
20.59 EUR
Худший трейд:
-88.43 EUR
Общая прибыль:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Общий убыток:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (91.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
92.50 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.60%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
161
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
378 (52.72%)
Коротких трейдов:
339 (47.28%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.36 EUR
Средняя прибыль:
2.58 EUR
Средний убыток:
-5.98 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-6.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-266.53 EUR (7)
Прирост в месяц:
-43.16%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
328.17 EUR
Максимальная:
564.43 EUR (92.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.19% (564.43 EUR)
По эквити:
3.19% (24.36 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 26
CHFJPY 15
EURJPY 10
CADJPY 9
EURAUD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -254
BTCUSD 52
CHFJPY -57
EURJPY -19
CADJPY 7
EURAUD 45
AUDJPY -5
NZDJPY -4
EURNZD 8
GBPAUD -19
GBPNZD -11
GBPJPY -7
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -27K
BTCUSD 278K
CHFJPY -1.7K
EURJPY -663
CADJPY 1.1K
EURAUD 3.8K
AUDJPY -752
NZDJPY -518
EURNZD 1.7K
GBPAUD -2K
GBPNZD -1.1K
GBPJPY -517
EURUSD -30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.59 EUR
Худший трейд: -88 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +91.06 EUR
Макс. убыток в серии: -6.26 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
