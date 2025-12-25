- Прирост
Всего трейдов:
717
Прибыльных трейдов:
471 (65.69%)
Убыточных трейдов:
246 (34.31%)
Лучший трейд:
20.59 EUR
Худший трейд:
-88.43 EUR
Общая прибыль:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Общий убыток:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (91.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
92.50 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.60%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
161
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
378 (52.72%)
Коротких трейдов:
339 (47.28%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.36 EUR
Средняя прибыль:
2.58 EUR
Средний убыток:
-5.98 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-6.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-266.53 EUR (7)
Прирост в месяц:
-43.16%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
328.17 EUR
Максимальная:
564.43 EUR (92.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.19% (564.43 EUR)
По эквити:
3.19% (24.36 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|15
|EURJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURAUD
|7
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-254
|BTCUSD
|52
|CHFJPY
|-57
|EURJPY
|-19
|CADJPY
|7
|EURAUD
|45
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-4
|EURNZD
|8
|GBPAUD
|-19
|GBPNZD
|-11
|GBPJPY
|-7
|EURUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-27K
|BTCUSD
|278K
|CHFJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-663
|CADJPY
|1.1K
|EURAUD
|3.8K
|AUDJPY
|-752
|NZDJPY
|-518
|EURNZD
|1.7K
|GBPAUD
|-2K
|GBPNZD
|-1.1K
|GBPJPY
|-517
|EURUSD
|-30
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.59 EUR
Худший трейд: -88 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +91.06 EUR
Макс. убыток в серии: -6.26 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Нет отзывов
