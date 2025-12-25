- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
717
Transacciones Rentables:
471 (65.69%)
Transacciones Irrentables:
246 (34.31%)
Mejor transacción:
20.59 EUR
Peor transacción:
-88.43 EUR
Beneficio Bruto:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (91.06 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
92.50 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.60%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
161
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
378 (52.72%)
Transacciones Cortas:
339 (47.28%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-0.36 EUR
Beneficio medio:
2.58 EUR
Pérdidas medias:
-5.98 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-6.26 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-266.53 EUR (7)
Crecimiento al mes:
-43.16%
Trading algorítmico:
73%
Reducción de balance:
Absoluto:
328.17 EUR
Máxima:
564.43 EUR (92.97%)
Reducción relativa:
De balance:
70.19% (564.43 EUR)
De fondos:
3.19% (24.36 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|15
|EURJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURAUD
|7
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-254
|BTCUSD
|52
|CHFJPY
|-57
|EURJPY
|-19
|CADJPY
|7
|EURAUD
|45
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-4
|EURNZD
|8
|GBPAUD
|-19
|GBPNZD
|-11
|GBPJPY
|-7
|EURUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-27K
|BTCUSD
|278K
|CHFJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-663
|CADJPY
|1.1K
|EURAUD
|3.8K
|AUDJPY
|-752
|NZDJPY
|-518
|EURNZD
|1.7K
|GBPAUD
|-2K
|GBPNZD
|-1.1K
|GBPJPY
|-517
|EURUSD
|-30
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.59 EUR
Peor transacción: -88 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +91.06 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -6.26 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-43%
0
0
USD
USD
773
EUR
EUR
4
73%
717
65%
100%
0.82
-0.36
EUR
EUR
70%
1:500