Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -43%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
717
Transacciones Rentables:
471 (65.69%)
Transacciones Irrentables:
246 (34.31%)
Mejor transacción:
20.59 EUR
Peor transacción:
-88.43 EUR
Beneficio Bruto:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (91.06 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
92.50 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.60%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
161
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
378 (52.72%)
Transacciones Cortas:
339 (47.28%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-0.36 EUR
Beneficio medio:
2.58 EUR
Pérdidas medias:
-5.98 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-6.26 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-266.53 EUR (7)
Crecimiento al mes:
-43.16%
Trading algorítmico:
73%
Reducción de balance:
Absoluto:
328.17 EUR
Máxima:
564.43 EUR (92.97%)
Reducción relativa:
De balance:
70.19% (564.43 EUR)
De fondos:
3.19% (24.36 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 26
CHFJPY 15
EURJPY 10
CADJPY 9
EURAUD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -254
BTCUSD 52
CHFJPY -57
EURJPY -19
CADJPY 7
EURAUD 45
AUDJPY -5
NZDJPY -4
EURNZD 8
GBPAUD -19
GBPNZD -11
GBPJPY -7
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -27K
BTCUSD 278K
CHFJPY -1.7K
EURJPY -663
CADJPY 1.1K
EURAUD 3.8K
AUDJPY -752
NZDJPY -518
EURNZD 1.7K
GBPAUD -2K
GBPNZD -1.1K
GBPJPY -517
EURUSD -30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.59 EUR
Peor transacción: -88 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +91.06 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -6.26 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
