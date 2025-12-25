シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MARVR1000
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -42%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
679
利益トレード:
452 (66.56%)
損失トレード:
227 (33.43%)
ベストトレード:
20.59 EUR
最悪のトレード:
-88.43 EUR
総利益:
1 150.30 EUR (586 900 pips)
総損失:
-1 395.57 EUR (370 329 pips)
最大連続の勝ち:
23 (91.06 EUR)
最大連続利益:
92.50 EUR (16)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.60%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
136
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
366 (53.90%)
短いトレード:
313 (46.10%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.36 EUR
平均利益:
2.54 EUR
平均損失:
-6.15 EUR
最大連続の負け:
15 (-6.26 EUR)
最大連続損失:
-266.53 EUR (7)
月間成長:
-42.28%
アルゴリズム取引:
73%
残高によるドローダウン:
絶対:
328.17 EUR
最大の:
564.43 EUR (92.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.19% (564.43 EUR)
エクイティによる:
3.19% (24.36 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 598
BTCUSD 24
CHFJPY 14
EURJPY 9
CADJPY 8
EURAUD 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
EURNZD 3
EURUSD 2
GBPAUD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -249
BTCUSD 49
CHFJPY -60
EURJPY -22
CADJPY 4
EURAUD 49
AUDJPY -9
NZDJPY -7
EURNZD 8
EURUSD -30
GBPAUD -4
GBPNZD 1
GBPJPY -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -26K
BTCUSD 242K
CHFJPY -2K
EURJPY -906
CADJPY 861
EURAUD 4.1K
AUDJPY -1K
NZDJPY -760
EURNZD 1.5K
EURUSD -30
GBPAUD -605
GBPNZD 178
GBPJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.59 EUR
最悪のトレード: -88 EUR
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +91.06 EUR
最大連続損失: -6.26 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
レビューなし
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください