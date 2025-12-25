いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.38 × 79 ICMarketsSC-MT5-2 1.31 × 93 TradeMaxGlobal-Live 1.80 × 20 ICMarketsEU-MT5-5 3.00 × 4 Ava-Real 1-MT5 7.49 × 166 VantageInternational-Live 10 8.00 × 1