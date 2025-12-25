- Crescita
Trade:
717
Profit Trade:
471 (65.69%)
Loss Trade:
246 (34.31%)
Best Trade:
20.59 EUR
Worst Trade:
-88.43 EUR
Profitto lordo:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Perdita lorda:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (91.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
92.50 EUR (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.60%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
378 (52.72%)
Short Trade:
339 (47.28%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.36 EUR
Profitto medio:
2.58 EUR
Perdita media:
-5.98 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-6.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-266.53 EUR (7)
Crescita mensile:
-43.16%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
328.17 EUR
Massimale:
564.43 EUR (92.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.19% (564.43 EUR)
Per equità:
3.19% (24.36 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|15
|EURJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURAUD
|7
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-254
|BTCUSD
|52
|CHFJPY
|-57
|EURJPY
|-19
|CADJPY
|7
|EURAUD
|45
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-4
|EURNZD
|8
|GBPAUD
|-19
|GBPNZD
|-11
|GBPJPY
|-7
|EURUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-27K
|BTCUSD
|278K
|CHFJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-663
|CADJPY
|1.1K
|EURAUD
|3.8K
|AUDJPY
|-752
|NZDJPY
|-518
|EURNZD
|1.7K
|GBPAUD
|-2K
|GBPNZD
|-1.1K
|GBPJPY
|-517
|EURUSD
|-30
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.59 EUR
Worst Trade: -88 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +91.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.26 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
