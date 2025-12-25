SegnaliSezioni
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -43%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
717
Profit Trade:
471 (65.69%)
Loss Trade:
246 (34.31%)
Best Trade:
20.59 EUR
Worst Trade:
-88.43 EUR
Profitto lordo:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Perdita lorda:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (91.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
92.50 EUR (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.60%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
378 (52.72%)
Short Trade:
339 (47.28%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.36 EUR
Profitto medio:
2.58 EUR
Perdita media:
-5.98 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-6.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-266.53 EUR (7)
Crescita mensile:
-43.16%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
328.17 EUR
Massimale:
564.43 EUR (92.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.19% (564.43 EUR)
Per equità:
3.19% (24.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 26
CHFJPY 15
EURJPY 10
CADJPY 9
EURAUD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -254
BTCUSD 52
CHFJPY -57
EURJPY -19
CADJPY 7
EURAUD 45
AUDJPY -5
NZDJPY -4
EURNZD 8
GBPAUD -19
GBPNZD -11
GBPJPY -7
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -27K
BTCUSD 278K
CHFJPY -1.7K
EURJPY -663
CADJPY 1.1K
EURAUD 3.8K
AUDJPY -752
NZDJPY -518
EURNZD 1.7K
GBPAUD -2K
GBPNZD -1.1K
GBPJPY -517
EURUSD -30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.59 EUR
Worst Trade: -88 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +91.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
