SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MARVR1000
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -43%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
717
Bénéfice trades:
471 (65.69%)
Perte trades:
246 (34.31%)
Meilleure transaction:
20.59 EUR
Pire transaction:
-88.43 EUR
Bénéfice brut:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
Perte brute:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (91.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
92.50 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.60%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
378 (52.72%)
Courts trades:
339 (47.28%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.36 EUR
Bénéfice moyen:
2.58 EUR
Perte moyenne:
-5.98 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-6.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-266.53 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-43.16%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
328.17 EUR
Maximal:
564.43 EUR (92.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.19% (564.43 EUR)
Par fonds propres:
3.19% (24.36 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 26
CHFJPY 15
EURJPY 10
CADJPY 9
EURAUD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -254
BTCUSD 52
CHFJPY -57
EURJPY -19
CADJPY 7
EURAUD 45
AUDJPY -5
NZDJPY -4
EURNZD 8
GBPAUD -19
GBPNZD -11
GBPJPY -7
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -27K
BTCUSD 278K
CHFJPY -1.7K
EURJPY -663
CADJPY 1.1K
EURAUD 3.8K
AUDJPY -752
NZDJPY -518
EURNZD 1.7K
GBPAUD -2K
GBPNZD -1.1K
GBPJPY -517
EURUSD -30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.59 EUR
Pire transaction: -88 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +91.06 EUR
Perte consécutive maximale: -6.26 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MARVR1000
30 USD par mois
-43%
0
0
USD
773
EUR
4
73%
717
65%
100%
0.82
-0.36
EUR
70%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.