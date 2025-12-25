SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MARVR1000
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -44%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
675
Negociações com lucro:
448 (66.37%)
Negociações com perda:
227 (33.63%)
Melhor negociação:
20.59 EUR
Pior negociação:
-88.43 EUR
Lucro bruto:
1 125.70 EUR (490 412 pips)
Perda bruta:
-1 395.57 EUR (370 329 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (91.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
92.50 EUR (16)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.60%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
362 (53.63%)
Negociações curtas:
313 (46.37%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.40 EUR
Lucro médio:
2.51 EUR
Perda média:
-6.15 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-6.26 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-266.53 EUR (7)
Crescimento mensal:
-44.09%
Algotrading:
73%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
328.17 EUR
Máximo:
564.43 EUR (92.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.19% (564.43 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.19% (24.36 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 598
BTCUSD 20
CHFJPY 14
EURJPY 9
CADJPY 8
EURAUD 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
EURNZD 3
EURUSD 2
GBPAUD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -249
BTCUSD 21
CHFJPY -60
EURJPY -22
CADJPY 4
EURAUD 49
AUDJPY -9
NZDJPY -7
EURNZD 8
EURUSD -30
GBPAUD -4
GBPNZD 1
GBPJPY -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -26K
BTCUSD 145K
CHFJPY -2K
EURJPY -906
CADJPY 861
EURAUD 4.1K
AUDJPY -1K
NZDJPY -760
EURNZD 1.5K
EURUSD -30
GBPAUD -605
GBPNZD 178
GBPJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.59 EUR
Pior negociação: -88 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +91.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -6.26 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MARVR1000
30 USD por mês
-44%
0
0
USD
763
EUR
4
73%
675
66%
100%
0.80
-0.40
EUR
70%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.