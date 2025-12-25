- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
675
Negociações com lucro:
448 (66.37%)
Negociações com perda:
227 (33.63%)
Melhor negociação:
20.59 EUR
Pior negociação:
-88.43 EUR
Lucro bruto:
1 125.70 EUR (490 412 pips)
Perda bruta:
-1 395.57 EUR (370 329 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (91.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
92.50 EUR (16)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.60%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
362 (53.63%)
Negociações curtas:
313 (46.37%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.40 EUR
Lucro médio:
2.51 EUR
Perda média:
-6.15 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-6.26 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-266.53 EUR (7)
Crescimento mensal:
-44.09%
Algotrading:
73%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
328.17 EUR
Máximo:
564.43 EUR (92.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.19% (564.43 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.19% (24.36 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|598
|BTCUSD
|20
|CHFJPY
|14
|EURJPY
|9
|CADJPY
|8
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|EURNZD
|3
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-249
|BTCUSD
|21
|CHFJPY
|-60
|EURJPY
|-22
|CADJPY
|4
|EURAUD
|49
|AUDJPY
|-9
|NZDJPY
|-7
|EURNZD
|8
|EURUSD
|-30
|GBPAUD
|-4
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-26K
|BTCUSD
|145K
|CHFJPY
|-2K
|EURJPY
|-906
|CADJPY
|861
|EURAUD
|4.1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|-760
|EURNZD
|1.5K
|EURUSD
|-30
|GBPAUD
|-605
|GBPNZD
|178
|GBPJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.59 EUR
Pior negociação: -88 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +91.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -6.26 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-44%
0
0
USD
USD
763
EUR
EUR
4
73%
675
66%
100%
0.80
-0.40
EUR
EUR
70%
1:500