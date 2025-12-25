信号部分
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -43%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
717
盈利交易:
471 (65.69%)
亏损交易:
246 (34.31%)
最好交易:
20.59 EUR
最差交易:
-88.43 EUR
毛利:
1 214.03 EUR (629 625 pips)
毛利亏损:
-1 471.24 EUR (379 240 pips)
最大连续赢利:
23 (91.06 EUR)
最大连续盈利:
92.50 EUR (16)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.60%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
161
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.46
长期交易:
378 (52.72%)
短期交易:
339 (47.28%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.36 EUR
平均利润:
2.58 EUR
平均损失:
-5.98 EUR
最大连续失误:
15 (-6.26 EUR)
最大连续亏损:
-266.53 EUR (7)
每月增长:
-43.16%
算法交易:
73%
结余跌幅:
绝对:
328.17 EUR
最大值:
564.43 EUR (92.97%)
相对跌幅:
结余:
70.19% (564.43 EUR)
净值:
3.19% (24.36 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 26
CHFJPY 15
EURJPY 10
CADJPY 9
EURAUD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -254
BTCUSD 52
CHFJPY -57
EURJPY -19
CADJPY 7
EURAUD 45
AUDJPY -5
NZDJPY -4
EURNZD 8
GBPAUD -19
GBPNZD -11
GBPJPY -7
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -27K
BTCUSD 278K
CHFJPY -1.7K
EURJPY -663
CADJPY 1.1K
EURAUD 3.8K
AUDJPY -752
NZDJPY -518
EURNZD 1.7K
GBPAUD -2K
GBPNZD -1.1K
GBPJPY -517
EURUSD -30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.59 EUR
最差交易: -88 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +91.06 EUR
最大连续亏损: -6.26 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
没有评论
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MARVR1000
每月30 USD
-43%
0
0
USD
773
EUR
4
73%
717
65%
100%
0.82
-0.36
EUR
70%
1:500
