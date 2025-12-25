SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MARVR1000
Marcos Varela Ramilo

MARVR1000

Marcos Varela Ramilo
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -42%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
711
Gewinntrades:
469 (65.96%)
Verlusttrades:
242 (34.04%)
Bester Trade:
20.59 EUR
Schlechtester Trade:
-88.43 EUR
Bruttoprofit:
1 205.13 EUR (628 579 pips)
Bruttoverlust:
-1 451.79 EUR (376 954 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (91.06 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
92.50 EUR (16)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.60%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
166
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.44
Long-Positionen:
377 (53.02%)
Short-Positionen:
334 (46.98%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.57 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-6.26 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-266.53 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
-42.38%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
328.17 EUR
Maximaler:
564.43 EUR (92.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.19% (564.43 EUR)
Kapital:
3.19% (24.36 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 613
BTCUSD 26
CHFJPY 15
EURJPY 10
CADJPY 9
EURAUD 7
AUDJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -242
BTCUSD 52
CHFJPY -57
EURJPY -19
CADJPY 7
EURAUD 45
AUDJPY -5
NZDJPY -4
EURNZD 8
GBPAUD -19
GBPNZD -11
GBPJPY -7
EURUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -26K
BTCUSD 278K
CHFJPY -1.7K
EURJPY -663
CADJPY 1.1K
EURAUD 3.8K
AUDJPY -752
NZDJPY -518
EURNZD 1.7K
GBPAUD -2K
GBPNZD -1.1K
GBPJPY -517
EURUSD -30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.59 EUR
Schlechtester Trade: -88 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.06 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.26 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 16:53
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MARVR1000
30 USD pro Monat
-42%
0
0
USD
771
EUR
4
72%
711
65%
100%
0.83
-0.35
EUR
70%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.