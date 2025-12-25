- Wachstum
Trades insgesamt:
711
Gewinntrades:
469 (65.96%)
Verlusttrades:
242 (34.04%)
Bester Trade:
20.59 EUR
Schlechtester Trade:
-88.43 EUR
Bruttoprofit:
1 205.13 EUR (628 579 pips)
Bruttoverlust:
-1 451.79 EUR (376 954 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (91.06 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
92.50 EUR (16)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.60%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
166
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.44
Long-Positionen:
377 (53.02%)
Short-Positionen:
334 (46.98%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.57 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-6.26 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-266.53 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
-42.38%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
328.17 EUR
Maximaler:
564.43 EUR (92.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.19% (564.43 EUR)
Kapital:
3.19% (24.36 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|613
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|15
|EURJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURAUD
|7
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-242
|BTCUSD
|52
|CHFJPY
|-57
|EURJPY
|-19
|CADJPY
|7
|EURAUD
|45
|AUDJPY
|-5
|NZDJPY
|-4
|EURNZD
|8
|GBPAUD
|-19
|GBPNZD
|-11
|GBPJPY
|-7
|EURUSD
|-30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-26K
|BTCUSD
|278K
|CHFJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-663
|CADJPY
|1.1K
|EURAUD
|3.8K
|AUDJPY
|-752
|NZDJPY
|-518
|EURNZD
|1.7K
|GBPAUD
|-2K
|GBPNZD
|-1.1K
|GBPJPY
|-517
|EURUSD
|-30
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.59 EUR
Schlechtester Trade: -88 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.06 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.26 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
