SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Edgellence
Edgellence

Edgellence

Edgellence
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (61.54%)
En iyi işlem:
2 155.75 USD
En kötü işlem:
-340.24 USD
Brüt kâr:
2 384.62 USD (16 904 pips)
Brüt zarar:
-829.64 USD (15 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2 244.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 244.97 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
69.89%
Maks. mevduat yükü:
11.72%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
119.61 USD
Ortalama kâr:
476.92 USD
Ortalama zarar:
-103.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-470.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-470.32 USD (3)
Aylık büyüme:
10.37%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
689.99 USD
Maksimum:
696.38 USD (4.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.61% (691.67 USD)
Varlığa göre:
9.57% (1 583.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 4
USTEC 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
XAUUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -130
USTEC -35
USDJPY -260
GBPUSD -302
XAUUSD 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -13K
USTEC -1.4K
USDJPY -309
GBPUSD -451
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 155.75 USD
En kötü işlem: -340 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 244.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -470.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
9.49 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Edgellence folowing Rene Balke strategies
İnceleme yok
2025.12.26 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Edgellence
Ayda 999 USD
10%
0
0
USD
17K
USD
1
46%
13
38%
70%
2.87
119.61
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.