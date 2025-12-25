- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (61.54%)
En iyi işlem:
2 155.75 USD
En kötü işlem:
-340.24 USD
Brüt kâr:
2 384.62 USD (16 904 pips)
Brüt zarar:
-829.64 USD (15 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2 244.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 244.97 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
69.89%
Maks. mevduat yükü:
11.72%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
119.61 USD
Ortalama kâr:
476.92 USD
Ortalama zarar:
-103.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-470.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-470.32 USD (3)
Aylık büyüme:
10.37%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
689.99 USD
Maksimum:
696.38 USD (4.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.61% (691.67 USD)
Varlığa göre:
9.57% (1 583.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|4
|USTEC
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-130
|USTEC
|-35
|USDJPY
|-260
|GBPUSD
|-302
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-13K
|USTEC
|-1.4K
|USDJPY
|-309
|GBPUSD
|-451
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 155.75 USD
En kötü işlem: -340 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 244.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -470.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|9.49 × 105
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
