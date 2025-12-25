- 成长
交易:
15
盈利交易:
7 (46.66%)
亏损交易:
8 (53.33%)
最好交易:
2 155.75 USD
最差交易:
-340.24 USD
毛利:
2 477.91 USD (27 663 pips)
毛利亏损:
-829.64 USD (15 591 pips)
最大连续赢利:
4 (2 338.26 USD)
最大连续盈利:
2 338.26 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
72.13%
最大入金加载:
11.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.37
长期交易:
11 (73.33%)
短期交易:
4 (26.67%)
利润因子:
2.99
预期回报:
109.88 USD
平均利润:
353.99 USD
平均损失:
-103.71 USD
最大连续失误:
3 (-470.32 USD)
最大连续亏损:
-470.32 USD (3)
每月增长:
10.99%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
689.99 USD
最大值:
696.38 USD (4.64%)
相对跌幅:
结余:
4.61% (691.67 USD)
净值:
9.57% (1 583.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|5
|USTEC
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|DE40
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|-76
|USTEC
|-35
|USDJPY
|-260
|GBPUSD
|-302
|XAUUSD
|2.3K
|DE40
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|-5.1K
|USTEC
|-1.4K
|USDJPY
|-309
|GBPUSD
|-451
|XAUUSD
|16K
|DE40
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 155.75 USD
最差交易: -340 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 338.26 USD
最大连续亏损: -470.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|9.49 × 105
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
