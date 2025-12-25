- 자본
- 축소
트레이드:
56
이익 거래:
32 (57.14%)
손실 거래:
24 (42.86%)
최고의 거래:
2 155.75 USD
최악의 거래:
-359.71 USD
총 수익:
9 330.78 USD (416 573 pips)
총 손실:
-3 803.56 USD (135 205 pips)
연속 최대 이익:
9 (2 345.14 USD)
연속 최대 이익:
2 345.14 USD (9)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
58.77%
최대 입금량:
16.24%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.34
롱(주식매수):
44 (78.57%)
숏(주식차입매도):
12 (21.43%)
수익 요인:
2.45
기대수익:
98.70 USD
평균 이익:
291.59 USD
평균 손실:
-158.48 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 439.80 USD)
연속 최대 손실:
-1 439.80 USD (6)
월별 성장률:
36.90%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
689.99 USD
최대한의:
1 657.14 USD (9.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.96% (1 657.14 USD)
자본금별:
9.57% (1 583.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|15
|USTEC
|10
|DE40
|10
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|6
|US500
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|1.6K
|USTEC
|509
|DE40
|1.2K
|USDJPY
|-179
|GBPUSD
|-532
|XAUUSD
|2.8K
|US500
|114
|EURUSD
|62
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|173K
|USTEC
|20K
|DE40
|65K
|USDJPY
|-632
|GBPUSD
|-325
|XAUUSD
|20K
|US500
|4.7K
|EURUSD
|226
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 155.75 USD
최악의 거래: -360 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +2 345.14 USD
연속 최대 손실: -1 439.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
37%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
2
83%
56
57%
59%
2.45
98.70
USD
USD
10%
1:500