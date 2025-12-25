- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
7 (38.88%)
Убыточных трейдов:
11 (61.11%)
Лучший трейд:
2 155.75 USD
Худший трейд:
-340.24 USD
Общая прибыль:
2 477.91 USD (27 663 pips)
Общий убыток:
-1 646.49 USD (59 879 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (2 338.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 338.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
73.47%
Макс. загрузка депозита:
11.72%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
13 (72.22%)
Коротких трейдов:
5 (27.78%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
46.19 USD
Средняя прибыль:
353.99 USD
Средний убыток:
-149.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-816.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-816.85 USD (3)
Прирост в месяц:
5.54%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
689.99 USD
Максимальная:
816.85 USD (4.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.91% (816.85 USD)
По эквити:
9.57% (1 583.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|6
|USTEC
|4
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|DE40
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|-388
|USTEC
|-337
|USDJPY
|-260
|GBPUSD
|-302
|XAUUSD
|2.3K
|DE40
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|-29K
|USTEC
|-13K
|USDJPY
|-309
|GBPUSD
|-451
|XAUUSD
|16K
|DE40
|-5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 155.75 USD
Худший трейд: -340 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 338.26 USD
Макс. убыток в серии: -816.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|9.49 × 105
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
