Edgellence

Edgellence

Edgellence
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 6%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
7 (38.88%)
Убыточных трейдов:
11 (61.11%)
Лучший трейд:
2 155.75 USD
Худший трейд:
-340.24 USD
Общая прибыль:
2 477.91 USD (27 663 pips)
Общий убыток:
-1 646.49 USD (59 879 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (2 338.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 338.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
73.47%
Макс. загрузка депозита:
11.72%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
13 (72.22%)
Коротких трейдов:
5 (27.78%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
46.19 USD
Средняя прибыль:
353.99 USD
Средний убыток:
-149.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-816.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-816.85 USD (3)
Прирост в месяц:
5.54%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
689.99 USD
Максимальная:
816.85 USD (4.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.91% (816.85 USD)
По эквити:
9.57% (1 583.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 6
USTEC 4
USDJPY 2
GBPUSD 2
XAUUSD 2
DE40 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 -388
USTEC -337
USDJPY -260
GBPUSD -302
XAUUSD 2.3K
DE40 -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 -29K
USTEC -13K
USDJPY -309
GBPUSD -451
XAUUSD 16K
DE40 -5.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 155.75 USD
Худший трейд: -340 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 338.26 USD
Макс. убыток в серии: -816.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
9.49 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
Нет отзывов
2025.12.26 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
