Edgellence
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
6 (42.85%)
Perte trades:
8 (57.14%)
Meilleure transaction:
2 155.75 USD
Pire transaction:
-340.24 USD
Bénéfice brut:
2 423.80 USD (19 933 pips)
Perte brute:
-829.64 USD (15 591 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (2 284.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 284.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
71.13%
Charge de dépôt maximale:
11.72%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
11 (78.57%)
Courts trades:
3 (21.43%)
Facteur de profit:
2.92
Rendement attendu:
113.87 USD
Bénéfice moyen:
403.97 USD
Perte moyenne:
-103.71 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-470.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-470.32 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.63%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
689.99 USD
Maximal:
696.38 USD (4.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.61% (691.67 USD)
Par fonds propres:
9.57% (1 583.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 4
USTEC 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
XAUUSD 2
DE40 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -130
USTEC -35
USDJPY -260
GBPUSD -302
XAUUSD 2.3K
DE40 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -13K
USTEC -1.4K
USDJPY -309
GBPUSD -451
XAUUSD 16K
DE40 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 155.75 USD
Pire transaction: -340 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 284.15 USD
Perte consécutive maximale: -470.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
9.49 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
Aucun avis
2025.12.26 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Edgellence
999 USD par mois
11%
0
0
USD
17K
USD
1
50%
14
42%
71%
2.92
113.87
USD
10%
1:500
Copier

