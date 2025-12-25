- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
7 (38.88%)
損失トレード:
11 (61.11%)
ベストトレード:
2 155.75 USD
最悪のトレード:
-340.24 USD
総利益:
2 477.91 USD (27 663 pips)
総損失:
-1 646.49 USD (59 879 pips)
最大連続の勝ち:
4 (2 338.26 USD)
最大連続利益:
2 338.26 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
74.89%
最大入金額:
11.72%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
13 (72.22%)
短いトレード:
5 (27.78%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
46.19 USD
平均利益:
353.99 USD
平均損失:
-149.68 USD
最大連続の負け:
3 (-816.85 USD)
最大連続損失:
-816.85 USD (3)
月間成長:
5.54%
アルゴリズム取引:
61%
残高によるドローダウン:
絶対:
689.99 USD
最大の:
816.85 USD (4.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.91% (816.85 USD)
エクイティによる:
9.57% (1 583.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|6
|USTEC
|4
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|DE40
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|-388
|USTEC
|-337
|USDJPY
|-260
|GBPUSD
|-302
|XAUUSD
|2.3K
|DE40
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|-29K
|USTEC
|-13K
|USDJPY
|-309
|GBPUSD
|-451
|XAUUSD
|16K
|DE40
|-5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 155.75 USD
最悪のトレード: -340 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 338.26 USD
最大連続損失: -816.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|9.49 × 105
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
6%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
1
61%
18
38%
75%
1.50
46.19
USD
USD
10%
1:500