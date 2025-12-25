シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Edgellence
Edgellence

Edgellence

Edgellence
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
7 (38.88%)
損失トレード:
11 (61.11%)
ベストトレード:
2 155.75 USD
最悪のトレード:
-340.24 USD
総利益:
2 477.91 USD (27 663 pips)
総損失:
-1 646.49 USD (59 879 pips)
最大連続の勝ち:
4 (2 338.26 USD)
最大連続利益:
2 338.26 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
74.89%
最大入金額:
11.72%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
13 (72.22%)
短いトレード:
5 (27.78%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
46.19 USD
平均利益:
353.99 USD
平均損失:
-149.68 USD
最大連続の負け:
3 (-816.85 USD)
最大連続損失:
-816.85 USD (3)
月間成長:
5.54%
アルゴリズム取引:
61%
残高によるドローダウン:
絶対:
689.99 USD
最大の:
816.85 USD (4.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.91% (816.85 USD)
エクイティによる:
9.57% (1 583.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 6
USTEC 4
USDJPY 2
GBPUSD 2
XAUUSD 2
DE40 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 -388
USTEC -337
USDJPY -260
GBPUSD -302
XAUUSD 2.3K
DE40 -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 -29K
USTEC -13K
USDJPY -309
GBPUSD -451
XAUUSD 16K
DE40 -5.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 155.75 USD
最悪のトレード: -340 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 338.26 USD
最大連続損失: -816.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
9.49 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
レビューなし
2025.12.26 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
