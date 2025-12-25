- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
2 155.75 USD
Worst Trade:
-340.24 USD
Profitto lordo:
2 423.80 USD (19 933 pips)
Perdita lorda:
-829.64 USD (15 591 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 284.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 284.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
71.13%
Massimo carico di deposito:
11.72%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
113.87 USD
Profitto medio:
403.97 USD
Perdita media:
-103.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-470.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-470.32 USD (3)
Crescita mensile:
10.63%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
689.99 USD
Massimale:
696.38 USD (4.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (691.67 USD)
Per equità:
9.57% (1 583.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|4
|USTEC
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|DE40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-130
|USTEC
|-35
|USDJPY
|-260
|GBPUSD
|-302
|XAUUSD
|2.3K
|DE40
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-13K
|USTEC
|-1.4K
|USDJPY
|-309
|GBPUSD
|-451
|XAUUSD
|16K
|DE40
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 155.75 USD
Worst Trade: -340 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 284.15 USD
Massima perdita consecutiva: -470.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|9.49 × 105
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
11%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
1
53%
14
42%
71%
2.92
113.87
USD
USD
10%
1:500