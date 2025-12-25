SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Edgellence
Edgellence
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 11%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
2 155.75 USD
Worst Trade:
-340.24 USD
Profitto lordo:
2 423.80 USD (19 933 pips)
Perdita lorda:
-829.64 USD (15 591 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 284.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 284.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
71.13%
Massimo carico di deposito:
11.72%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
113.87 USD
Profitto medio:
403.97 USD
Perdita media:
-103.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-470.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-470.32 USD (3)
Crescita mensile:
10.63%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
689.99 USD
Massimale:
696.38 USD (4.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (691.67 USD)
Per equità:
9.57% (1 583.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 4
USTEC 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
XAUUSD 2
DE40 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -130
USTEC -35
USDJPY -260
GBPUSD -302
XAUUSD 2.3K
DE40 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -13K
USTEC -1.4K
USDJPY -309
GBPUSD -451
XAUUSD 16K
DE40 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 155.75 USD
Worst Trade: -340 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 284.15 USD
Massima perdita consecutiva: -470.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
9.49 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
Non ci sono recensioni
2025.12.26 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Edgellence
999USD al mese
11%
0
0
USD
17K
USD
1
53%
14
42%
71%
2.92
113.87
USD
10%
1:500
Copia

