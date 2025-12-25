SignaleKategorien
Edgellence

Edgellence

Edgellence
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
7 (38.88%)
Verlusttrades:
11 (61.11%)
Bester Trade:
2 155.75 USD
Schlechtester Trade:
-340.24 USD
Bruttoprofit:
2 477.91 USD (27 663 pips)
Bruttoverlust:
-1 646.49 USD (59 879 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (2 338.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 338.26 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
74.89%
Max deposit load:
11.72%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
13 (72.22%)
Short-Positionen:
5 (27.78%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
46.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
353.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-149.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-816.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-816.85 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.54%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
689.99 USD
Maximaler:
816.85 USD (4.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.91% (816.85 USD)
Kapital:
9.57% (1 583.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 6
USTEC 4
USDJPY 2
GBPUSD 2
XAUUSD 2
DE40 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 -388
USTEC -337
USDJPY -260
GBPUSD -302
XAUUSD 2.3K
DE40 -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 -29K
USTEC -13K
USDJPY -309
GBPUSD -451
XAUUSD 16K
DE40 -5.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 155.75 USD
Schlechtester Trade: -340 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 338.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -816.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
9.49 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
Keine Bewertungen
2025.12.26 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
