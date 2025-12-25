SeñalesSecciones
Edgellence

Edgellence

Edgellence
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 10%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
7 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
9 (56.25%)
Mejor transacción:
2 155.75 USD
Peor transacción:
-340.24 USD
Beneficio Bruto:
2 477.91 USD (27 663 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 032.49 USD (23 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (2 338.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 338.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
72.13%
Carga máxima del depósito:
11.72%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
11 (68.75%)
Transacciones Cortas:
5 (31.25%)
Factor de Beneficio:
2.40
Beneficio Esperado:
90.34 USD
Beneficio medio:
353.99 USD
Pérdidas medias:
-114.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-470.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-470.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
9.64%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
689.99 USD
Máxima:
696.38 USD (4.64%)
Reducción relativa:
De balance:
4.61% (691.67 USD)
De fondos:
9.57% (1 583.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 5
USTEC 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
XAUUSD 2
DE40 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 -76
USTEC -35
USDJPY -260
GBPUSD -302
XAUUSD 2.3K
DE40 -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 -5.1K
USTEC -1.4K
USDJPY -309
GBPUSD -451
XAUUSD 16K
DE40 -5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 155.75 USD
Peor transacción: -340 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 338.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -470.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
9.49 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
No hay comentarios
2025.12.26 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 15:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
