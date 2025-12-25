- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
7 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
9 (56.25%)
Mejor transacción:
2 155.75 USD
Peor transacción:
-340.24 USD
Beneficio Bruto:
2 477.91 USD (27 663 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 032.49 USD (23 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (2 338.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 338.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
72.13%
Carga máxima del depósito:
11.72%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
11 (68.75%)
Transacciones Cortas:
5 (31.25%)
Factor de Beneficio:
2.40
Beneficio Esperado:
90.34 USD
Beneficio medio:
353.99 USD
Pérdidas medias:
-114.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-470.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-470.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
9.64%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
689.99 USD
Máxima:
696.38 USD (4.64%)
Reducción relativa:
De balance:
4.61% (691.67 USD)
De fondos:
9.57% (1 583.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|5
|USTEC
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|DE40
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|-76
|USTEC
|-35
|USDJPY
|-260
|GBPUSD
|-302
|XAUUSD
|2.3K
|DE40
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|-5.1K
|USTEC
|-1.4K
|USDJPY
|-309
|GBPUSD
|-451
|XAUUSD
|16K
|DE40
|-5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 155.75 USD
Peor transacción: -340 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 338.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -470.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|9.49 × 105
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Edgellence folowing Rene Balke strategies
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
1
56%
16
43%
72%
2.39
90.34
USD
USD
10%
1:500