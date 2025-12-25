SinyallerBölümler
Alexey Seidensal

UltimaScalp

Alexey Seidensal
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
48 (78.68%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (21.31%)
En iyi işlem:
16.60 EUR
En kötü işlem:
-13.60 EUR
Brüt kâr:
133.94 EUR (14 726 pips)
Brüt zarar:
-43.90 EUR (5 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (11.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.59 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
19.26%
Maks. mevduat yükü:
10.93%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
35 (57.38%)
Satış işlemleri:
26 (42.62%)
Kâr faktörü:
3.05
Beklenen getiri:
1.48 EUR
Ortalama kâr:
2.79 EUR
Ortalama zarar:
-3.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-20.41 EUR (2)
Aylık büyüme:
13.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
20.41 EUR (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.78% (20.41 EUR)
Varlığa göre:
29.40% (215.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
EURUSD 6
NZDUSD 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 97
EURUSD 5
NZDUSD 0
EURNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.1K
EURUSD 380
NZDUSD 24
EURNZD 69
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.60 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20.41 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
İnceleme yok
2025.12.26 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.25 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.