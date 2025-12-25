- 成长
交易:
62
盈利交易:
49 (79.03%)
亏损交易:
13 (20.97%)
最好交易:
16.60 EUR
最差交易:
-13.60 EUR
毛利:
134.41 EUR (14 781 pips)
毛利亏损:
-43.90 EUR (5 160 pips)
最大连续赢利:
13 (12.08 EUR)
最大连续盈利:
24.59 EUR (11)
夏普比率:
0.37
交易活动:
22.27%
最大入金加载:
10.93%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
70
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
4.43
长期交易:
36 (58.06%)
短期交易:
26 (41.94%)
利润因子:
3.06
预期回报:
1.46 EUR
平均利润:
2.74 EUR
平均损失:
-3.38 EUR
最大连续失误:
2 (-20.41 EUR)
最大连续亏损:
-20.41 EUR (2)
每月增长:
14.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
20.41 EUR (2.78%)
相对跌幅:
结余:
2.78% (20.41 EUR)
净值:
29.40% (215.38 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|97
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.1K
|EURUSD
|435
|NZDUSD
|24
|EURNZD
|69
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.60 EUR
最差交易: -14 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.08 EUR
最大连续亏损: -20.41 EUR
