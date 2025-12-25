SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / UltimaScalp
Alexey Seidensal

UltimaScalp

Alexey Seidensal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
41 (75.92%)
Verlusttrades:
13 (24.07%)
Bester Trade:
16.60 EUR
Schlechtester Trade:
-13.60 EUR
Bruttoprofit:
129.42 EUR (14 309 pips)
Bruttoverlust:
-43.90 EUR (5 160 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (24.59 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.59 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
7.04%
Max deposit load:
10.93%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
4.19
Long-Positionen:
31 (57.41%)
Short-Positionen:
23 (42.59%)
Profit-Faktor:
2.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.58 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.16 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.38 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.41 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.41 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
13.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
20.41 EUR (2.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.78% (20.41 EUR)
Kapital:
18.49% (131.58 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 53
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 97
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.1K
EURUSD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.60 EUR
Schlechtester Trade: -14 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.59 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.41 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.25 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
