Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
41 (75.92%)
Verlusttrades:
13 (24.07%)
Bester Trade:
16.60 EUR
Schlechtester Trade:
-13.60 EUR
Bruttoprofit:
129.42 EUR (14 309 pips)
Bruttoverlust:
-43.90 EUR (5 160 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (24.59 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.59 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
7.04%
Max deposit load:
10.93%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
4.19
Long-Positionen:
31 (57.41%)
Short-Positionen:
23 (42.59%)
Profit-Faktor:
2.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.58 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.16 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.38 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.41 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.41 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
13.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
20.41 EUR (2.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.78% (20.41 EUR)
Kapital:
18.49% (131.58 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|97
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.1K
|EURUSD
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +16.60 EUR
Schlechtester Trade: -14 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.59 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.41 EUR
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
