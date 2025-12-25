- 자본
- 축소
트레이드:
414
이익 거래:
324 (78.26%)
손실 거래:
90 (21.74%)
최고의 거래:
61.02 EUR
최악의 거래:
-64.75 EUR
총 수익:
744.80 EUR (59 302 pips)
총 손실:
-650.31 EUR (58 617 pips)
연속 최대 이익:
32 (38.64 EUR)
연속 최대 이익:
79.15 EUR (13)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
78.39%
최대 입금량:
24.56%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
329
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
213 (51.45%)
숏(주식차입매도):
201 (48.55%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.23 EUR
평균 이익:
2.30 EUR
평균 손실:
-7.23 EUR
연속 최대 손실:
5 (-80.32 EUR)
연속 최대 손실:
-108.85 EUR (2)
월별 성장률:
14.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.78 EUR
최대한의:
286.56 EUR (31.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.01% (286.56 EUR)
자본금별:
29.40% (215.38 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|EURUSD
|147
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-64
|EURUSD
|167
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|0
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|EURUSD
|4.4K
|NZDUSD
|102
|EURNZD
|115
|USDCHF
|37
|USDCAD
|54
|NZDCAD
|202
|AUDNZD
|133
|AUDCAD
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.02 EUR
최악의 거래: -65 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38.64 EUR
연속 최대 손실: -80.32 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
