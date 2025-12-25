- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
48 (78.68%)
Loss Trade:
13 (21.31%)
Best Trade:
16.60 EUR
Worst Trade:
-13.60 EUR
Profitto lordo:
133.94 EUR (14 726 pips)
Perdita lorda:
-43.90 EUR (5 160 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (11.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.59 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
19.26%
Massimo carico di deposito:
10.93%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
35 (57.38%)
Short Trade:
26 (42.62%)
Fattore di profitto:
3.05
Profitto previsto:
1.48 EUR
Profitto medio:
2.79 EUR
Perdita media:
-3.38 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-20.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-20.41 EUR (2)
Crescita mensile:
13.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
20.41 EUR (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.78% (20.41 EUR)
Per equità:
29.40% (215.38 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|97
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.1K
|EURUSD
|380
|NZDUSD
|24
|EURNZD
|69
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.60 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -20.41 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real-7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Non ci sono recensioni
