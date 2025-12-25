- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
6.82 EUR
Pior negociação:
-2.65 EUR
Lucro bruto:
75.69 EUR (7 989 pips)
Perda bruta:
-9.57 EUR (1 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (24.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
24.59 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
5.49%
Depósito máximo carregado:
10.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
24.95
Negociações longas:
14 (38.89%)
Negociações curtas:
22 (61.11%)
Fator de lucro:
7.91
Valor esperado:
1.84 EUR
Lucro médio:
2.61 EUR
Perda média:
-1.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.65 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.65 EUR (1)
Crescimento mensal:
10.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2.65 EUR (0.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.39% (2.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (27.94 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
712
EUR
EUR
1
100%
36
80%
5%
7.90
1.84
EUR
EUR
4%
1:500