Alexey Seidensal

UltimaScalp

Alexey Seidensal
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
6.82 EUR
Pior negociação:
-2.65 EUR
Lucro bruto:
75.69 EUR (7 989 pips)
Perda bruta:
-9.57 EUR (1 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (24.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
24.59 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
5.49%
Depósito máximo carregado:
10.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
24.95
Negociações longas:
14 (38.89%)
Negociações curtas:
22 (61.11%)
Fator de lucro:
7.91
Valor esperado:
1.84 EUR
Lucro médio:
2.61 EUR
Perda média:
-1.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.65 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.65 EUR (1)
Crescimento mensal:
10.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2.65 EUR (0.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.39% (2.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (27.94 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 75
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.82 EUR
Pior negociação: -3 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +24.59 EUR
Máxima perda consecutiva: -2.65 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Sem comentários
2025.12.26 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.25 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.