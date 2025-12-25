- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
49 (79.03%)
Transacciones Irrentables:
13 (20.97%)
Mejor transacción:
16.60 EUR
Peor transacción:
-13.60 EUR
Beneficio Bruto:
134.41 EUR (14 781 pips)
Pérdidas Brutas:
-43.90 EUR (5 160 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (12.08 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
24.59 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
23.65%
Carga máxima del depósito:
10.93%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
4.43
Transacciones Largas:
36 (58.06%)
Transacciones Cortas:
26 (41.94%)
Factor de Beneficio:
3.06
Beneficio Esperado:
1.46 EUR
Beneficio medio:
2.74 EUR
Pérdidas medias:
-3.38 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.41 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.41 EUR (2)
Crecimiento al mes:
14.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
20.41 EUR (2.78%)
Reducción relativa:
De balance:
2.78% (20.41 EUR)
De fondos:
29.40% (215.38 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|97
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.1K
|EURUSD
|435
|NZDUSD
|24
|EURNZD
|69
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.60 EUR
Peor transacción: -14 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +12.08 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -20.41 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
736
EUR
EUR
1
100%
62
79%
24%
3.06
1.46
EUR
EUR
29%
1:500