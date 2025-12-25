- 成長
トレード:
36
利益トレード:
29 (80.55%)
損失トレード:
7 (19.44%)
ベストトレード:
6.82 EUR
最悪のトレード:
-2.65 EUR
総利益:
75.69 EUR (7 989 pips)
総損失:
-9.57 EUR (1 122 pips)
最大連続の勝ち:
11 (24.59 EUR)
最大連続利益:
24.59 EUR (11)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
5.49%
最大入金額:
10.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
24.95
長いトレード:
14 (38.89%)
短いトレード:
22 (61.11%)
プロフィットファクター:
7.91
期待されたペイオフ:
1.84 EUR
平均利益:
2.61 EUR
平均損失:
-1.37 EUR
最大連続の負け:
1 (-2.65 EUR)
最大連続損失:
-2.65 EUR (1)
月間成長:
10.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
2.65 EUR (0.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.39% (2.65 EUR)
エクイティによる:
4.13% (27.94 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
10%
0
0
USD
USD
712
EUR
EUR
1
100%
36
80%
5%
7.90
1.84
EUR
EUR
4%
1:500