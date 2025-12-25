- Прирост
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
48 (78.68%)
Убыточных трейдов:
13 (21.31%)
Лучший трейд:
16.60 EUR
Худший трейд:
-13.60 EUR
Общая прибыль:
133.94 EUR (14 726 pips)
Общий убыток:
-43.90 EUR (5 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (11.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
24.59 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
16.18%
Макс. загрузка депозита:
10.93%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
35 (57.38%)
Коротких трейдов:
26 (42.62%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
1.48 EUR
Средняя прибыль:
2.79 EUR
Средний убыток:
-3.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.41 EUR)
Макс. убыток в серии:
-20.41 EUR (2)
Прирост в месяц:
13.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
20.41 EUR (2.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.78% (20.41 EUR)
По эквити:
29.40% (215.38 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|97
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.1K
|EURUSD
|380
|NZDUSD
|24
|EURNZD
|69
Лучший трейд: +16.60 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.61 EUR
Макс. убыток в серии: -20.41 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FBS-Real-7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
