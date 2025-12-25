SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZadaGold
Doni Endra Kusuma

ZadaGold

Doni Endra Kusuma
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
538
Kârla kapanan işlemler:
435 (80.85%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (19.14%)
En iyi işlem:
108.00 USD
En kötü işlem:
-75.12 USD
Brüt kâr:
2 311.13 USD (37 360 pips)
Brüt zarar:
-1 637.30 USD (43 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (15.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.18 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.12%
Maks. mevduat yükü:
13.14%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
541
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
288 (53.53%)
Satış işlemleri:
250 (46.47%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
5.31 USD
Ortalama zarar:
-15.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-55.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.88 USD (2)
Aylık büyüme:
6.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.49 USD
Maksimum:
124.88 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.24% (124.88 USD)
Varlığa göre:
5.98% (604.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 538
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 674
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.00 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.28 00:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 22:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 21:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 20:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 19:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 18:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 14:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 00:59
Share of trading days is too low
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of trades is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZadaGold
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
538
80%
13%
1.41
1.25
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.