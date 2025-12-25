- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
538
Kârla kapanan işlemler:
435 (80.85%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (19.14%)
En iyi işlem:
108.00 USD
En kötü işlem:
-75.12 USD
Brüt kâr:
2 311.13 USD (37 360 pips)
Brüt zarar:
-1 637.30 USD (43 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (15.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.18 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.12%
Maks. mevduat yükü:
13.14%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
541
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
288 (53.53%)
Satış işlemleri:
250 (46.47%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
5.31 USD
Ortalama zarar:
-15.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-55.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.88 USD (2)
Aylık büyüme:
6.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.49 USD
Maksimum:
124.88 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.24% (124.88 USD)
Varlığa göre:
5.98% (604.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|538
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|674
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.00 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
538
80%
13%
1.41
1.25
USD
USD
6%
1:500