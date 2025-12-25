- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
477
Transacciones Rentables:
392 (82.18%)
Transacciones Irrentables:
85 (17.82%)
Mejor transacción:
106.48 USD
Peor transacción:
-75.12 USD
Beneficio Bruto:
1 746.07 USD (31 962 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 126.73 USD (30 838 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (15.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
132.18 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
10.51%
Carga máxima del depósito:
13.14%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
477
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
4.96
Transacciones Largas:
252 (52.83%)
Transacciones Cortas:
225 (47.17%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
1.30 USD
Beneficio medio:
4.45 USD
Pérdidas medias:
-13.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-55.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.88 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.49 USD
Máxima:
124.88 USD (1.22%)
Reducción relativa:
De balance:
1.24% (124.88 USD)
De fondos:
5.98% (604.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|477
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|619
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +106.48 USD
Peor transacción: -75 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -55.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
otros 133...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
477
82%
11%
1.54
1.30
USD
USD
6%
1:500