Всего трейдов:
495
Прибыльных трейдов:
405 (81.81%)
Убыточных трейдов:
90 (18.18%)
Лучший трейд:
106.48 USD
Худший трейд:
-75.12 USD
Общая прибыль:
1 875.01 USD (33 596 pips)
Общий убыток:
-1 231.48 USD (33 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (15.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
11.87%
Макс. загрузка депозита:
13.14%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
495
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
5.15
Длинных трейдов:
255 (51.52%)
Коротких трейдов:
240 (48.48%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-13.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-55.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.88 USD (2)
Прирост в месяц:
6.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.49 USD
Максимальная:
124.88 USD (1.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.24% (124.88 USD)
По эквити:
5.98% (604.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|495
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|644
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-234
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +106.48 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.30 USD
Макс. убыток в серии: -55.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
