Сигналы / MetaTrader 4 / ZadaGold
Doni Endra Kusuma

ZadaGold

Doni Endra Kusuma
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
495
Прибыльных трейдов:
405 (81.81%)
Убыточных трейдов:
90 (18.18%)
Лучший трейд:
106.48 USD
Худший трейд:
-75.12 USD
Общая прибыль:
1 875.01 USD (33 596 pips)
Общий убыток:
-1 231.48 USD (33 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (15.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
11.87%
Макс. загрузка депозита:
13.14%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
495
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
5.15
Длинных трейдов:
255 (51.52%)
Коротких трейдов:
240 (48.48%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-13.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-55.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.88 USD (2)
Прирост в месяц:
6.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.49 USD
Максимальная:
124.88 USD (1.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.24% (124.88 USD)
По эквити:
5.98% (604.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 495
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 644
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -234
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +106.48 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.30 USD
Макс. убыток в серии: -55.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
еще 133...
Нет отзывов
2025.12.28 00:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 22:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 21:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 20:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 19:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 18:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 14:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 00:59
Share of trading days is too low
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of trades is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZadaGold
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
495
81%
12%
1.52
1.30
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.