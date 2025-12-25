- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
454
盈利交易:
375 (82.59%)
亏损交易:
79 (17.40%)
最好交易:
106.48 USD
最差交易:
-75.12 USD
毛利:
1 648.09 USD (30 393 pips)
毛利亏损:
-1 053.31 USD (28 943 pips)
最大连续赢利:
27 (15.30 USD)
最大连续盈利:
132.18 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
10.51%
最大入金加载:
13.14%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
458
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
4.76
长期交易:
252 (55.51%)
短期交易:
202 (44.49%)
利润因子:
1.56
预期回报:
1.31 USD
平均利润:
4.39 USD
平均损失:
-13.33 USD
最大连续失误:
3 (-55.54 USD)
最大连续亏损:
-124.88 USD (2)
每月增长:
6.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.49 USD
最大值:
124.88 USD (1.22%)
相对跌幅:
结余:
1.24% (124.88 USD)
净值:
5.98% (604.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|595
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +106.48 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.30 USD
最大连续亏损: -55.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
454
82%
11%
1.56
1.31
USD
USD
6%
1:500